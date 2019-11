Si torna a parlare della lite Ronaldo Sarri con il calciatore portoghese che ha deciso di parlare e raccontare le sue sensazioni.

Ad A Bola il fenomeno bianconero ha specificato: “Nelle ultime tre settimane sono stato un po’ limitato. Sapete tutti che a me non piace essere sostituito. Non c’era però polemica nel mio gesto dopo il cambio. Ho provato ad aiutare la Juventus anche da infortunato, ma a nessuno piace essere sostituito. Lo capisco perché non ero al 100%”.

Lite Ronaldo Sarri, Cristiano: “Polemica sul cambio? Ecco la verità”

Parole importanti quelle di Cristiano sulla lite Ronaldo Sarri: “Quando mi devo sacrificare lo faccio sempre. Avevamo molte partite importanti in ballo. L’Inter ci mette molta pressione. Con il Portogallo invece sapevamo bene che se non avessimo vinto le due partite potevamo essere fuori dall’Europeo. Non ho mai avuto grandi infortuni, ringraziando Dio, ma sapevo di essere limitato così lo sapeva anche il club”.

Finalmente chiuse dunque le polemiche in merito al cambio arrivato contro il Milan e con la Lokomotiv. Giocatore di grande personalità non aveva affatto gradito le decisioni di Maurizio Sarri. Nonostante si parlasse di un problema fisico la tripletta col Portogallo aveva alzato un ulteriore polverone, come a smentire e parole del tecnico bianconero poi ribadite anche da Cr7.

