Cristiano Ronaldo, Benatia confessa: “Ecco il segreto del portoghese”

Medhi Benatia, ex difensore della Juventus, ha raccontato alcuni interessanti anedotti riguardanti Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole.

Cristiano Ronaldo ha sicuramente portato grande mentalità all’interno dello spogliatoio della Juventus. A confermare questo è stato Medhi Benatia. Il difensore ex Juventus. attualmente in forza al Al Duhail, ha parlato ai microfoni di ‘Tuttosport’, raccontando il modo in cui il portoghese si è inserito nel gruppo.

Cristiano Ronaldo. Benatia svela un aneddoto

“Cristiano è arrivato nello spogliatoio con grandissima semplicità. Ha ascoltato tutti, ha voluto capire il mondo Juventus e ha dimostrato il suo valore con il suo lavoro”, queste le parole di Benatia. Il marocchino ha poi sottolineato la grande umiltà di Ronaldo, ribadendo ciò che è sotto gli occhi di tutti: il suo allenarsi in maniera maniacale.

L’ex Juventus si è poi soffermato sull’attenzione di CR7 alla linea e all’alimentazione: “Non mi ricordo di averlo mai visto mangiare pizza. Ogni tanto dopo le partite avevamo questa scelta, ma lui preferiva sempre qualcosa più leggero. Il suo comunque è stato un impatto molto forte. Cristiano spinge naturalmente gli altri a lavorare di più. Sicuramente ha dato tanto a livello di mentalità e di fiducia. Champions? Son convinto che la Juventus quest’anno farà bene”. Questo il pronostico di Benatia.

