Calciomercato Juventus, vicinissimo F.Torres

Il calciomercato Juventus potrebbe portare i bianconeri a vivere un bel colpo di scena nella sessione di riparazione di gennaio prossimo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport alcuni scout della Vecchia signora erano presenti allo stadio per seguire da vicino Spagna Macedonia del nord Under 21 dove il calciatore ha giocato una grande partita. Si tratta di un talento inestimabile che in Spagna fa pensare a un futuro brillante anche nella nazionale maggiore.

Calciomercato Juventus, chi è Ferran Torres

Ferran Torres obiettivo del calciomercato Juventus. Il calciatore ha una scadenza di contratto nel giugno del 2021 con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Si può prendere però anche a una cifra minore visto che la scadenza potrebbe far rischiare al Valencia di perderlo a parametro zero.

Nato a Foios il 29 febbraio del 2000 il ragazzo può giocare sia come attaccante che come ala. L’esordio tra i professionisti è arrivato con la squadra B dei pipistrelli con la quale ha collezionato 12 presenze e segnato 1 gol. E’ arrivato poi il salto di qualità verso la squadra maggiore dove dal 2017 a oggi ha raccolto 37 gettoni e siglato anche 2 reti.

Attenzione alla concorrenza

Ferran Torres piace alla Juventus, ma attenzione alla concorrenza. Sono in molti quelli che hanno raccolto impressioni interessanti nei suoi confronti. In Spagna, neanche a dirlo, ci sono Real Madrid e Barcellona che tengono sotto la lente di ingrandimento tutti i talenti.

Occhio poi agli altri campionati maggiori. In Inghilterra e Germania sono diverse le squadre che possono permettergli il salto di qualità. Attenzione a quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane quando si potrebbero intensificare i contatti con la Juventus che è molto vigile e per niente interessata a perdere tutto.

