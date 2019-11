Mertens alla Juventus, Calciomercato: colpo a parametro zero

Mertens alla Juventus, colpo di calciomercato a parametro zero per la prossima estate. Il calciatore belga piace tantissimo a Maurizio Sarri che l’ha spostato da punta centrale.

Dries Mertens è una possibilità davvero molto importante e sicuramente stuzzica la fantasia di Maurizio Sarri di vederlo al fianco di Cristiano Ronaldo. Le cose a Napoli stanno andando male con molti che potrebbero decidere di lasciare per volare verso un altro club. Chissà che per il belga non si aprano le porte della Continassa.

Mertens alla Juventus, Calciomercato: tutte le possibili destinazioni

Mertens alla Juventus, non è la prima volta che se ne parla. Oggi però la situazione sembra davvero maggiormente possibile. Questo perché sono diversi i motivi per cui il ragazzo potrebbe vestire la maglia della Vecchia Signora.

Attenzione però alla concorrenza perché il calciatore piace a molti. L’Inter di Antonio Conte lo tiene sotto osservazione ormai da molto tempo, anche se non ha mai affondato il colpo. All’estero invece c’è il Barcellona che ci punta anche se l’arrivo di Antoine Griezmann ha ristretto lo spazio nel reparto offensivo. Serviranno dei colpi di scena e delle forte intenzioni economiche col calciatore che potrebbe pensare anche di sbarcare a Torino.

