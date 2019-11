Rinnovo Bonucci, le parole del difensore della Juventus: “Un sogno che si avvera”

Leonardo Bonucci ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2024. Queste le parole del difensore subito dopo la firma.

Una notizia che ha un po’ sorpreso, ma che ha fatto senza alcun dubbio felice i tifosi della Juventus. Leonardo Bonucci ha infatti rinnovato il suo contratto con il club bianconero, prolungandolo fino al 2024. Un vero e proprio legame quello tra il difensore e i piemontesi.

Rinnovo Bonucci, le prime parole del difensore dopo la firma

Bonucci ha voluto esprimere tutta la sua gioia dopo la firma. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘JTV’: “Oggi è una giornata storica. È davvero un sogno che si avvera. Tengo molto a questa squadra, perché qui è casa mia. come ho già detto più volte“.

Il difensore della Juventus si è soffermato anche sulla stagione e suoi prossimi obiettivi con la maglia della Vecchia Signora: “Obiettivi? Fare ancora tante presenze e tanti gol, ma soprattutto vincere tanti trofei. Voglio completare la bacheca come si deve. Come mi sento? Per me è un ottimo momento. Ho capito di dover dare qualcosa in più dopo il ko di Chiellini. Champions? Senza dubbio è il nostro obiettivo, ma manca ancora tanto alla finale. Posso dire che questo giorno lo ricorderò per sempre, perché è il 19 novembre, il mio numero è il 19 ed è anche il compleanno di mia moglie“.

