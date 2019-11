Atalanta Juventus, tre dubbi di formazione per Sarri

Atalanta Juventus è ormai dietro l’angolo, ma Sarri è ancora alle prese con i suoi soliti dubbi di formazione. Ecco i ballotaggi in casa bianconera.

Manca ormai poco ad Atalanta Juventus, match che sancirà il ritorno in campo della Serie A, dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. I bianconeri andranno quindi a far visita agli orobici in una trasferta che storicamente è sempre stata molto ostica.

Atalanta Juventus, tre dubbi per Maurizio Sarri

Maurizio Sarri, in vista del match di sabato contro gli uomini di Gasperini, è alle prese con i soliti e immancabili dubbi di formazione. I ballottaggi riguardano soprattutto la trequarti. Sarebbero infatti tre i giocatori in ballo per quella posizione del campo: Ramsey, Bernardeschi e Douglas Costa.

L’italiano e il gallese sono reduci dagli impegni con le rispettive nazionali ed entrambi sono apparsi in ottima forma. Discorso diverso per Douglas Costa, la cui condizione fisica sta crescendo dopo un infortunio. Il brasiliano poi sembra essere più un arma da utilizzare a partita in corso per sfruttare gli spazi che si vanno a creare. Insomma, la sfida sembra ridursi a l’ex Fiorentina e all’ex Arsenal. Una decisione probabilmente sarà presa soltanto all’ultimo momento. Ancora un giorno e poco più per scegliere.

