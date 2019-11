Calciomercato Juventus, parla l’agente di Rugani: “Felice a Torino”

L’agente di Daniele Rugani ha parlato del futuro del suo assistito, visto il suo scarso impiego nella Juventus in questa prima parte di stagione.

Daniele Rugani è uno di quei giocatori che stanno trovando poco spazio in questa prima parte di stagione. Ed è per questo che continuano a circolare rumors e voci su un suo possibile addio alla Juventus già nel mercato di gennaio. A parlare del futuro del centrale ex Empoli è stato però il suo agente Daniele Torchia.

Calciormercato Juventus, le parole dell’agente di Rugani

“Questa estate c’è stata qualche possibilità, anche perché c’era un po’ di sovraffollamento in difesa. Lui però non è mai andare via. Ha sempre dato il suo contributo. anche perché che Torino è una piazza importante“, queste le parole del procuratore di Rugani, rilasciate ai microfoni di ‘Tmw Radio’.

Torchia si è soffermato anche sull’arrivo di de Ligt, sottolineando come il suo assistito è sempre stato abituato alla concorrenza, fin dal primo momento in cui è arrivato alla Juventus. Due battute anche su Demiral “Lui, oltre ad essere giovane, ha fatto solo 4 mesi nel Sassuolo. Offerte? In estate c’era la Roma. C’era anche qualche interesse dall’estero. Per me comunque era meglio rimanere in Italia. La Juve poi, con l’infortunio di Chiellini, non lo avrebbe mai dato via“.

