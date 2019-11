Mandzukic, Calciomercato Juventus: torna in rosa e gioca?

Mandzukic calciomercato Juventus bollente in vista di gennaio. Il croato è ai margini della rosa ormai da inizio stagione messo fuori rosa da Maurizio Sarri.

Il tecnico non l’ha mai convocato, probabilmente per imposizione della società, ma il ragazzo continua a rifiutare tutte le destinazioni che gli vengono proposte. E chissà che non possa avvenire quel tanto clamoroso ripensamento che la tifoseria si aspetta. Il calciatore infatti è amatissimo dal pubblico e meriterebbe maggior rispetto.

Calciomercato Juventus concentrato sulle uscite tra cui anche Mario Mandzukic. Il croato non si è mai lamentato, ma non può essere felice per il trattamento a lui riservato dopo delle stagioni veramente importanti.

Cosa accadrà? Chissà che il calciatore non avrà la possibilità di giocare nella seconda parte della stagione. Anche se c’è da dire che nel suo ruolo Paulo Dybala e Gonzalo Higuain stanno facendo molto bene.

