Infortunio De Ligt durante Atalanta Juventus: il difensore centrale olandese esce oppure no? Le immagini sono impressionanti ed il video è forte.

Brutto contrasto di gioco da parte di De Ligt che si è fatto male mentre stava compiendo una scivolata durante il secondo tempo di Atalanta Juventus: il giocatore classe 1999 è parso davvero dolorante alla spalla che sembra quasi sia uscita dalla sua posizione naturale: esce oppure no? Per il momento rimane in campo ma Demiral si sta già scaldando per precauzione.

Infortunio De Ligt, Atalanta Juventus: esce o no?

Il problema alla spalla adesso sembra superato ma Demiral si sta comunque scaldando su indicazione di Maurizio Sarri. Allarme rientrato quindi almeno per il momento, ma i prossimi minuti saranno decisivi.

Alla fine della gara, come è giusto che sia, ci saranno dei controlli strumentali per evitare altri problemi nelle prossime partite, soprattutto in vista della Champions League.

