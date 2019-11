Pagelle Atalanta Juventus: ecco tutti i voti dell’anticipo delle ore 15 tra orobici e bianconeri. Quante sorprese tra gli uomini di Sarri.

Atalanta Juventus non ha deluso le aspettative. Orobici e bianconeri si sono dati battaglia senza esclusioni di colpi e il match è stato davvero molto godibile. Ecco le pagelle della sfida:

Szczesny 6.5

Cuadrado 7

Bonucci 6.5

de Ligt 6

De Sciglio 6.5

Khedira 5.5 (69′ Emre Can 6)

Pjanic 6.5

Bentancur 6 (58′ Douglas Costa 7)

Bernardeschi 6 (27′ Ramsey 6.5)

Higuain 8

Dybala 7.5

Pagelle Atalanta Juventus: tutti i voti della partita

Pagelle Atalanta Juventus ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli dei bianconeri. Gli occhi, vista l’assenza di Cristiano Ronaldo, erano puntati tutti sulla coppia d’attacco formato da Dybala e Higuain. I due argentini avevano il compito di caricarsi la squadra sulle spalle e di mettere in difficoltà la difesa degli orobici. Sotto questo punto di vista attenzione anche a Bernardeschi. che ha agito da trequartista. L’ex Fiorentina ha giocato molto tra le linee, supportando i due attaccanti.

A centrocampo il leader è stato ancora una volta Pjanic. Il bosniaco è stato in dubbio fino all’ultimo per un infortunio occorsogli con la sua Nazionale. In difesa c’era la solita coppia formata da Bonucci e de Ligt. Ci aspettava molto soprattutto dall’olandese, da cui ci si attendevano dei segnali di maturità.

