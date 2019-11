Torino Inter formazioni ufficiali: le scelte di Mazzarri e Conte

Torino Inter formazioni ufficiali: ecco le scelte di Mazzarri e Conte per l’anticipo serale della 13esima giornata di Serie A.

Torino Inter chiuderà il programma del sabato della 13esima giornata di Serie A. Un anticipo serale molto atteso e che metterà di fronte due squadre in cerca di conferme e di un risultato positivo. I nerazzurri infatti vogliono continuare la corsa scudetto, mentre i granata devono ritrovare continuità.

Torino Inter formazioni ufficiali: le scelte di Mazzari e Conte

Mazzarri conferma il consueto 3-5-2. In attacco il partner dell’intoccabile Belotti sarà Berenguer. Zaza è recuperato, ma partirà dalla panchina. Stesso discorso per Baselli. A centrocampo in regia ci sarà Lukic, supportato da Meite e da Rincon.

Conte deve invece fare i conti con qualche indisponibile: Sensi, Gagliardini e Asamoah. In difesa ci sarà de Vrij, mentre davanti confermatissima la coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku. A centrocampo il perno è Barella.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Rincon, Lukic, Meitè, Ansaldi; Berenguer, Belotti. All. Mazzarri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

