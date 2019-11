Video Gol Dybala Atalanta Juventus: tris della Joya

Video Gol Nome Atalanta Juventus: 1-3 della Joya che chiude definitivamente i conti della partita. Per vedere la rete clicca qui.

Lancio lungo del Pipita a tagliare il campo per la progressione di Dybala che non si fa intimorire dai difensori, rientra sul mancino e la mette in rete per il definitivo 3-1 che chiude i conti della partita.

Video Gol Dybala Atalanta Juventus: partita chiusa

E’ una rete fondamentale, quella della sicurezza definitiva della vittoria, per la Juventus che contro quest’Atalanta oggettivamente avrebbe meritato qualcosa in meno, soprattutto nel primo tempo dove la Dea aveva messo a segno qualche occasione in più.

Il calcio, però, si sa, è uno sport molto duro e se non le chiudi subito le partite diventa difficile. Così è stato: l’enorme talento a disposizione dei bianconeri e di Maurizio Sarri si è visto alla lunga distanza.

