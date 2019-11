Video Gol Higuain Atalanta Juventus: doppietta Pipita!

Video Gol Higuain Atalanta Juventus: doppietta in pochissimi minuti per il Pipita che ribalta la partita. Per vedere la rete clicca qui.

Azione spettacolare della Juventus in contropiede con Douglas Costa che taglia il campo e serve Dybala, il quale allarga per Cuadrado in corsa che mette in mezzo per l’accorrente Higuain che fa un rigore in movimento e la mette in rete per l’1-2. E’ rimonta, tutto fantastico.

Video Gol Higuain Atalanta Juventus: Pipita fa doppietta

C’era grande attesa al ritorno alla Juventus di Cristiano Ronaldo dopo la pausa per le Nazionali ma, purtroppo, tutti i tifosi sono rimasti molto delusi: il portoghese, infatti, non è stato convocato per il ripresentarsi di un problema fisico che lo aveva attanagliato già da qualche tempo.

La lite -o presunta tale- tra lui e Maurizio Sarri sembra essere quindi soltanto rimandata, anche se proprio dall’allenatore della Vecchia Signora e da tutto l’ambiente piemontese arrivano, come sempre, dei segnali molto tranquillizzanti e di distensione.

Staremo a vedere se ci saranno, nelle prossime partite, ulteriori aggiornamenti. Una cosa, però, è certa: contro l’Atalanta quest’oggi non ci saranno questi problemi.

