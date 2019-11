Ibrahimovic alla Juventus sembra fantacalcio, in realtà è calciomercato e una concreta possibilità già per la sessione di gennaio.

Nonostante non ne parli nessuno, gli indizi sono davvero moltissimi e i tifosi sognano. Il primo è legato a quella coppia con Cristiano Ronaldo che farebbe sognare chiunque. La seconda è legata al fatto che Ibra non ha mai vinto la Champions League e vorrebbe chiudere la carriera alzando quello splendido trofeo. Sarebbe per lui un ritorno lì dove era diventato grande tra il 2004 e il 2006.

Ibrahimovic alla Juventus? I tifosi sognano: “Coppia con Cr7”

Ibrahimovic alla Juventus poi ha un’altra possibilità che risiede tutta in Mino Raiola. L’agente ha uno splendido rapporto con la Juventus. A lungo è stato il procuratore del vicepresidente bianconero Pavel Nedved e oggi gestisce Matthijs De Ligt e Blaise Matuidi. Inoltre di recente ha chiuso il colpaccio che ha portato Moise Kean proprio dalla Juventus all’Everton.

