Juventus Atletico Madrid probabili formazioni, Sarri costretto a far esordire un calciatore

Le probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid ci mostrano come Maurizio Sarri potrebbe essere costretto a far esordire un calciatore in Champions League.

Le condizioni di Matthijs De Ligt preoccupano, la botta alla spalla è stata forte e l’olandese oggi si è sottoposto esclusivamente a terapie. La gara si gioca martedì e il vero rischio è che il ragazzo sia costretto a uno stop cautelativo per evitare che il problema possa aggravarsi. Per questo potrebbe essere titolare nel match Merih Demiral.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Lodi, Hermoso, Felipe, Trippier; Lemar, Hector Herrera, Koke, Joao Felix; Morata, Correa

