Video Roma Brescia highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Roma Brescia highlights: tutte le immagini della partita dello stadio Olimpico, valida per la 13esima giornata di Serie A. Clicca qui per vedere la sintesi.

Roma Brescia è stato uno dei tre match in programma alle ore 15 nella domenica della 13esima giornata della Serie A. Le attese allo stadio Olimpico sono state in gran parte rispettate, visto il momento dei due club.

Video Roma Brescia highlights: le immagini salienti della partita

La squadra di Fonseca cercava tre punti fondamentali per rilanciarsi dopo il ko contro il Parma, arrivato prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Di fronte però ci sarà un Brescia che aveva bisogno di fare risultato per uscire dalle sabbie mobili della classifica. Il match si è giocato sul filo del rasoio, ma, allo stesso tempo, è stato avvincente e combattuto.

Nei video highlights di Roma Brescia si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che metteva in palio tre punti fondamentali e di grande importanza da ambo le parti. La corsa verso l’Europa che conta e la salvezza passava senza alcun dubbio da quanto succedeva allo stadio Olimpico. E Fonseca e Grosso si sono giocati una fetta del loro futuro e del loro destino.

