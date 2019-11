Juventus Atletico formazioni, Sarri rischia facendo debuttare un calciatore

Juventus Atletico Formazioni, Maurizio Sarri si prende un rischio e decide di schierare in campo un calciatore pronto a debuttare in Champions League.

Si tratta di Merih Demiral che fino a questo momento non ha mai giocato in coppa. Ecco le probabili:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain. All.: Sarri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Thomas, Herrera, Saul; Vitolo, Morata. All.: Simeone.

Juventus Atletico formazioni, le scelte sono ancora approssimative. Ci sono infatti dei dubbi per quanto riguarda per Maurizio Sarri. In difesa Mattia De Sciglio dovrebbe giocare titolare al posto di un acciaccato Alex Sandro. Invece dovrebbe partire titolare in mezzo Merih Demiral con De Ligt che però sta recuperando terreno nelle ultime ore. Davanti il dubbio è tra Dybala e Higuain. In mezzo al campo giocheranno i senatori.

