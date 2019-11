La Juventus potrebbe acquistare un terzino nel mese di gennaio. Miranda è un nome sul taccuino di Paratici, che ha preso una decisione.

A.A.A. cercasi terzino. Questo è l’annuncio idealmente appeso in casa Juventus in vista del mercato di gennaio, che oramai è sempre più dentro l’angolo. La società bianconera potrebbe cercare di regalare a Sarri un’alternativa importante ad Alex Sandro. Tanti i nomi sul taccuino di Paratici, tra cui quello di Juan Miranda.

Miranda alla Juventus, Calciomercato: la decisione dei bianconeri

Lo spagnolo in questo momento è in forza allo Schalke 04. I tedeschi lo hanno acquistato in estate dal Barcellona con la formula del prestito biennale. Il 19enne però sta trovando pochissimo spazio e vorrebbe cambiare aria per giocare di più e sentirsi protagonista. Ed è per questo, secondo quanto raccontato da ‘Calciomercato.com’, ci sarà un confronto tra le parti, utile a chiarire la situazione e a trovare una soluzione che possa accontentare tutti.

E la Juventus? I bianconero avevano pensato a Miranda in estate, trattando direttamente con il Barcellona. Ora però le cose sembrano essere cambiate e il classe 2000 non sarebbe più nei piani della squadra bianconera. Insomma, tra i candidati per il mese di gennaio non sembra esserci più lo spagnolo. Perché nel mercato tutto può radicalmente mutare.

