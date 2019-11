Video Gol Dybala Juventus Atletico Madrid: rete su punizione pazzesca della Joya che porta in vantaggio i bianconeri. Per vedere la rete clicca qui.

Incredibile punizione della Joya che da posizione inimmaginabile fa partire un mancino a dir poco straordinaria e si insacca alle spalle di Oblak che finisce in rete. Non è esente da colpe il portiere ma la rete è a dir poco straodinaria.

E’ una vera e propria sfida tra intenditori e maestri di calcio in questa sfida tra i bergamaschi e la Vecchia Signora: da una parte, infatti, c’è Gasperini che sulla panchina della Dea sta davvero facendo bene e sta convincendo anche tutti gli scettici grazie ad un gioco interessante e risultati incoraggianti.

Dall’altra parte, invece, c’è Maurizio Sarri che continua, molto più del collega paradossalmente, a sorprendere sia in termini di comunicazione sia, soprattutto, in termini di risultati.

Nonostante qualche gol subito di troppo, infatti, l’allenatore non ha ancora subito una sconfitta ed è ancora imbattuto sulla panchina della Vecchia Signora nonostante, oggettivamente, qualche brivido di troppo -anche- in partite che non necessariamente avrebbero dovuto essere difficili, anzi.

Si rinnoverà inoltre la sfida tra la tanto criticata difesa a 3 dei nerazzurri e quella dei bianconeri che, sebbene si presenti a 4, continua a subire qualche rete di troppo. Questa potrebbe essere una prova interessante per far compiere il salto di qualità a De Ligt dopo prove tra alti e bassi: questa sfida può dargli la possibilità di riscattarsi.

