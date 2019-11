Calciomercato Juventus, Paratici: “Rakitic? Grande giocatore, ma…”

Fabio Paratici ha fatto il punto sul mercato della Juventus, chiarendo quali saranno le strategie dei bianconeri nei prossimi mesi.

Manca oramai poco più di un mese alla riapertura del mercato. In casa Juventus si studiano obiettivi e strategie. A fare il punto della situazione è stato Fabio Paratici, dirigente dei bianconeri. Lo Chief Football Officier si è soffermato in primis sull’eventuale interesse per Rakitic.

Calciomercato Juventus, le parole di Paratici

Queste le parole di Paratici, rilasciate ai microfoni di ‘Espn’, sul possibile arrivo del croato: “Rakitic è senza alcun dubbio un grande giocatore, ma non rientra nei nostri piani. Siamo una grande squadra e al momento non stiamo cercando rinforzi“. Frasi fin troppo chiare e che sembrano non lasciare spazio ad alcun tipo di interpretazione.

L’uomo mercato della Juventus ha poi voluto parlare anche di de Ligt e Cristiano Ronaldo: “L’olandese sta giocando molto bene. Sono convinto che molto presto diventerà il difensore numero uno al mondo. CR7? La Juventus è felice di avere in rosa il miglior giocatore del mondo e forse della storia del calcio. Questo è motivo di gioia anche per i nostri tifosi“. Insomma, un modo per smorzare le polemiche e per pensare solo al campo.

