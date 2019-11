Rakitic alla Juventus, Calciomercato: il croato ha scelto i bianconeri

Rakitic continua a restare in ottica Juventus. E, secondo quanto filtra dalla Spagna, il croato ha già fatto la sua scelta.

Rakitic è da tempo un pallino della dirigenza della Juventus. Il croato sembra essere destinato a lasciare Barcellona, visto il poco spazio che sta trovando. In ballo tra l’altro c’è la convocazione ai prossimi europei. Ed ecco che la destinazione bianconera potrebbe essere a dir poco gradita.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Rakitic ha scelto

Rakitic starebbe quindi decidendo il suo futuro e il suo destino. E, secondo quanto rivelato dal quotidiano catalano ‘Sport’, il 31enne avrebbe già fatto la sua scelta, preferendo proprio la Juventus. Il croato infatti avrebbe declinato e rifiutato tutte le offerte provenienti dalla Premier League.

Sempre secondo quanto riportato dal media iberico, per Rakitic ci sarebbero stati anche dei sondaggi da parte di Inter ed Atletico Madrid. Il classe ’88, scontento del minutaggio avuto con il Barcellona in questa stagione, vorrebbe cambiare aria già a partire da gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti. I blaugrana chiederebbero 35 milioni di euro. E la Juventus potrebbe ricavare questa cifra dalla cessione di Emre Can, in uscita dai bianconeri.

