Emerson Palmieri alla Juventus, Calciomercato: il piano di Paratici

Emerson Palmieri è sempre nel mirino della Juventus. Ma quale sarà il futuro dell’italo-brasiliano di proprietà del Chelsea?

A.A.A. cercasi terzino. La Juventus è sempre alla ricerca di un rinforzo per quella zona del campo. I nomi sul taccuino della dirigenza bianconera, in particolar modo di Paratici, sarebbero tanti. Uno dei più caldi sarebbe senza alcun dubbio quello di Emerson Palmieri, accostato già durante la scorsa estate.

Emerson Palmieri alla Juventus, Calciomercato: il piano dei bianconeri

L’italo-brasiliano classe ’94 piace molto ai piemontesi, ma ci sarebbe da fare i conti con la volontà del Chelsea, proprietario del cartellino. I londinesi infatti avrebbero proposto all’ex Roma un rinnovo del contratto. Quest’ultimo scadrà nel giugno del 2022.

Quindi, stando alle ultime voci e indiscrezioni, dovrebbe essere lo stesso Emerson Palmieri a dover decidere del suo prossimo futuro. Accettare il prolungamento con i Blues o cedere alla corte serrata della Juventus? Il club bianconero dal canto suo avrebbe già pronto il piano, utile per anticipare i tempi e per battere la concorrenza. Insomma, la ricerca del terzino continua, ma un nome preciso sarebbe già stato individuato e scelto. Non resta quindi che attendere l’evoluzione della situazione. Nel mercato tutto è destinato a cambiare radicalmente in pochissimo tempo.

