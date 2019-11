Gironi Euro 2020: ecco tutti i raggruppamenti dei prossimi campionati europei, decisi oggi nel sorteggio, svoltosi in quel di Bucarest.

Si alza oggi ufficialmente il sipario sui prossimi campionati europei. Si è svolto infatti in quel di Bucarest il sorteggio dei gironi di Euro 2020. Quella che partirà il prossimo 12 giugno sarà un’edizione particolare e che può esser definita itinerante, in quanto si svolgerà in ben dodici città europee.

Gironi Euro 2020, ecco tutti gli abbinamenti

L’Italia, che ha vinto, il proprio girone di qualificazione, è stata inserita nel gruppo A. Gli azzurri pescano Svizzera, Turchia e Galles. Spicca il gruppo D, con Inghilterra e Croazia. Ma il vero girone di ferro è l’F, con Francia, Portogallo e Germania. Ostacoli Polonia e Svezia per la Spagna. Equilibrio nel gruppo B, con il Belgio, nettamente favorito, che dovrà vedersela con Danimarca, Finlandia e Russia, e nel C, con Ucraina e Austria che proveranno a complicare la vita all’Olanda.

Ecco tutti i gironi di Euro 2020:

GRUPPO A

Turchia

Italia

Galles

Svizzera

GRUPPO B

Danimarca

Finlandia

Belgio

Russia

GRUPPO C

Olanda

Ucraina

Austria

Vincente Percorso A (solo se Romania) o D (Georgia/Macedonia del Nord/Kosovo/Bielorussia) spareggi

GRUPPO D

Inghilterra

Croazia

Vincente percorso C spareggi (Scozia, Norvegia, Serbia, Israele)

Repubblica Ceca

GRUPPO E

Spagna

Svezia

Polonia

Vincente percorso B spareggi (Bosnia-Erzegovina, Slovacchia, Repubblica d’Irlanda,

GRUPPO F

Vincente Percorso A (Islanda/Bulgaria/Ungheria)​​​​​​​ o D (Georgia/Macedonia del Nord/Kosovo/Bielorussia)​​​​​​​ spareggi

Portogallo

Francia

Germania

