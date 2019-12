Calciomercato Juventus, Tonali si avvicina: il piano di Paratici

Tonali è un nome che ha acceso e non poco l’interesse della Juventus. E Paratici ha pronto il piano per convincere il Brescia.

Gennaio è ormai dietro l’angolo e con esso un mercato pronto a riaprire i battenti. Tanti i nomi sul taccuino della Juventus, che pensa a qualche rinforzo per allargare e aumentare la qualità della rosa di Maurizio Sarri. Ma è per la prossima estate che la dirigenza bianconera starebbe provando un colpo a effetto. Il nome è quello di Sandro Tonali.

Calciomercato Juventus, Tonali si avvicina: ecco il perché

La Juventus segue Tonali da tantissimo tempo, ossia fin dalla scorsa stagione. Un primo approccio era stato tentato già la scorsa estate, ma il Brescia aveva resistito. I contatti tra le parti sarebbero comunque continuati. L’interesse per il 19enne è più vivo che mai e l’intenzione di Paratici sarebbe quella di chiudere la trattativa il prima possibile per battere la concorrenza, rappresentata soprattutto dall’Inter.

Gennaio potrebbe essere il mese decisivo, con Tonali che resterebbe comunque al Brescia fino a fine stagione. La Juventus sembra essere in pole position, ma non c’è nulla di definito e di deciso. L’idea però c’è e anche l’intenzione di portare a casa un autentico gioiello, che sta stupendo per continuità, personalità e visione di gioco. Il futuro sarà in bianconero?

