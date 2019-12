Higuain lite con Sarri, si parla di rottura nello spogliatoio

Gonzalo Higuain non avrebbe gradito la sostituzione oggi contro il Sassuolo. Una storia già vista con Cristiano Ronaldo e che getta sempre più ombre su una squadra che non perde mai ma che oggi si è vista sfuggire la testa della classifica. Le voci dell’ultima ora parlano di una rottura interna allo spogliatoio della squadra e quindi di grande preoccupazione della dirigenza su Maurizio Sarri. Sarà vero? D’altronde per destabilizzare l’ambiente ne inventano sempre una e questa ovviamente non sarebbe la prima volta.

A Torino però si pensa già a sabato prossimo quando i bianconeri si troveranno ospiti della Lazio di Simone Inzaghi per una gara molto importante che arriverà dopo la sfida casalinga dell’Inter contro la Roma. Due match che si spera possano portare al controsorpasso.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK