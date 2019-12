Pagelle Juventus Sassuolo, voti partita: migliori e peggiori della gara

Le pagelle Juventus Sassuolo, tutti i voti della partita di Serie A di quest’oggi giocata alle ore 12:30. Ecco chi sono i migliori ed i peggiori del match.

Ecco i voti e le pagelle Juventus Sassuolo dei bianconeri: tutti i voti di questa gara che, lo ricordiamo, si è giocata all’Allianz Stadium di Torino alle ore 12:30.

Buffon 4.5

Cuadrado 5.5

Bonucci 6.5

De Ligt 5.5

Alex Sandro 5.5

Bentancur 6.5

Pjanic 6.5

Emre Can 4.5 (53′ Matuidi 6)

Bernardeschi 6 (53′ Dybala 6.5)

Higuain 6 (78′ Ramsey 6)

Cristiano Ronaldo 6.5

Pagelle Juventus Sassuolo, voti partita

E’ stata una partita molto divertente quella giocata all’ora di pranzo oggi e sicuramente c’erano tante aspettative attorno ad alcuni giocatori dei bianconeri. Uno su tutti? Ovviamente Cristiano Ronaldo che tornava titolare in campionato dopo la mancata convocazione contro l’Atalanta.

Ma non solo: anche per Emre Can c’era grandissima attesa in quanto tornava titolare dopo tantissimo tempo, parecchie polemiche e soprattutto tante, tantissime panchine.

Per il centrocampista turco, nonostante la partenza dal primo minuto di oggi, il suo futuro sembra essere altrove. Staremo a vedere che cosa accadrà e sicuramente questa è stata per lui una vetrina in attesa di acquirenti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK