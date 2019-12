Vidal alla Juventus sembra impossibile, ma il calciomercato di gennaio può regalare delle sorprese che non possiamo nemmeno prevedere al momento.

Di Arturo ne ha parlato Antonio Conte a Sky Sport: “Ho avuto il piacere di allenarlo quando non era ancora così famoso. Ci ho lavorato per tre anni e mi ha dato tutto”. Che sia un richiamo? Di certo il cileno al Barcellona non è così felice, come ha già ribadito, perché sta giocando poco e non con continuità. Staremo a vedere se nelle prossime settimane arriverà qualche notizia.

Vidal alla Juventus? Calciomercato: Conte e quell’indizio

Si parla anche di Juventus per Vidal. I bianconeri peccano di personalità in mezzo e servirebbe uno come il cileno, grande recuperatore di palloni. Può essere un colpo importante low cost anche perché la società blaugrana potrebbe anche decidere di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Staremo a vedere, fatto sta che i bianconeri continuano a pensare a lui come a un calciatore utile anche in vista della fase finale di Champions League.

