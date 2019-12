Video Gol Bonucci Juventus Sassuolo: rete splendida del difensore che porta in vantaggio i suoi. Per vedere la rete clicca qui.

Fitta rete di passaggi dei bianconeri che passano in vantaggio grazie al gol di Bonucci che riceve da Bentancur con un’imbucata centrale per poi mettere dentro in rete un pallone con un tiro molto bello, forte, potente ed angolato che Turati non può proprio toccare.

Video Gol Bonucci Juventus Sassuolo: rete del difensore

E’ una rete davvero bellissima che stabilisce il vantaggio dei bianconeri: la rete di Bonucci in Juve Sassuolo è davvero bella e conferma quanto sia un difensore con il vizio del gol.

Al momento la Juventus sta dominando senza particolari problemi questa partita ma il Sassuolo è tutto fuorché morto. Staremo a vedere se nella seconda parte della gara gli equilibri cambieranno oppure no.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK