Video Napoli Bologna highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Napoli Bologna highlights: ecco i gol e le immagini salienti della sfida dello stadio San Paolo tra azzurri e felsinei. Clicca qui per vedere la sintesi.

Napoli Bologna è stato il match delle ore 18 di questa domenica della 14esima giornata di Serie A. Gli azzurri cercavano tre punti per provare a risalire la classifica e a rilanciarsi nella corsa per la Champions League, ma occhio ai felsinei, reduci dal pareggio casalingo contro il Parma e in un buon momento di forma.

Video Napoli Bologna highlights: le immagini salienti della partita

Napoli Bologna è stato un match equilibrato, combattuto e ricco di colpi di scena e di capovolgimenti di fronte. I partenopei erano attesi all’appello e a qualche conferma dopo il buon pareggio sul campo del Liverpool. I felsinei dal canto loro volevano aumentare il vantaggio sulla zona calda della classifica. Le emozioni comunque non sono mancate.

Nei video highlights di Napoli Bologna si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che ha detto tanto sulle ambizioni delle due squadre in questo campionato, che è ormai entrato sempre più nel vivo. Ancelotti si aspettava un risultato pieno per far partire la rimonta. E qualche risposta in casa azzurra è senza alcun dubbio arrivata.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK