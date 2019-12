Annekee Molenaar è la fidanzata di Matthijs de Ligt, difensore centrale della Juventus. Ecco chi è la splendida modella olandese.

L’arrivo di Matthijs de Ligt alla Juventus ha portato allo sbarco in quel di Torino anche di AnneKee Molenaar, fidanzata del difensore olandese. La bellissima compagna del centrale ex Ajax ha subito colpito tutti per il suo fascino e la sua indiscutibile bellezza.

Annekee Molenaar, fidanzata De Ligt: chi è la splendida modella?

20 anni compiuti il 14 settembre, Annekee Molenaar è olandese proprio come il suo partner. Di professione fa la modella e ha quindi tutte le carte in regola per entrare di diritto nel mondo delle wags bianconere e in generale di tutta la Serie A. La sua sensualità e il suo fisico pressoché perfetto ne fanno una delle modelle più ricercate nei Paesi Bassi, nonostante la giovane età.

A dimostrare il suo successo è senza alcun dubbio il suo profilo Instagram, che registra ben 319mila follower. Numeri da capogiro, proprio come il suo lato estetico. Numeri che tra l’altro sembrano esser destinati ad aumentare. Annekee ha inoltre un legame particolare con il mondo del calcio, e non solo per la professione del suo fidanzato. Infatti suo padre è Keje Molenaar, ex stella del calcio olandese che ha militato nell’Ajax tra gli anni ’80 e ’90. Insomma, uno sport che sembra avvero davvero nel sangue. E chissà che presto non le entri anche l’Italia, vista la sua più che appurata passione per la cucina. La speranza per i tifosi della Juventus è quella di vederla molto spesso sugli spalti. Perché anche l’occhio vuole la sua parte.

