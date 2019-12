“Juventino” ad un arbitro è un’offesa, una situazione molto particolare vede nuovamente protagonisti i bianconeri con la Figc e scoppia un caso.

E’ stata infatti fatta una multa di 120 euro a un club dilettante per i cori dei tifosi nei confronti del direttore di gara. Questi avevano apostrofato come “juventino” l’arbitro. Si tratta della Sf Castiglione del Lago Asd e il tutto è stato considerato come un’offesa. L’episodio è arrivato nel campionato under 15 regionale a1 dell’Umbria.

“Juventino” ad un arbitro, scoppia il Caos alla Figc

In merito allo “juventino” ad un arbitro ha parlato il giudice sportivo Marco Brusco che ha scritto: “Per buona parte della partita offendevano reiteratamente il direttore di gara con frasi come ‘sei un fallito, sei juventino, non sai fare niente“.

Il tutto era stato riportato nel referto dall’arbitro a fine partita e quindi diventati cori sanzionabili. Il tutto è stato riportato da un comunicato ufficiale del Comitato regionale Umbria della Figc, Lega nazionale dilettanti. La Juventus non ha risposto in merito a quanto portato.

