Tonali alla Juventus, Calciomercato: ecco la strategia bianconera

Tonali è un nome che ormai è fortemente in orbita Juventus. E i bianconeri avrebbero già deciso la strategia per arrivare al giocatore del Brescia.

Sandro Tonali è senza alcun dubbio uno dei prospetti più interessanti che si sta mettendo in mostra nella stagione in corso. Il centrocampista del Brescia, al debutto in Serie A, sta dimostrando personalità, visione di gioco e qualità fuori dal comune. D’altronde la convocazione in Nazionale e la fiducia di Roberto Mancini ne sono la perfetta testimonianza.

Tonali alla Juventus, Calciomercato: la strategia dei bianconeri

Il classe 2000 ha ovviamente attirato le attenzioni dei più importanti club del nostro campionato. E tra questi non può non esserci la Juventus. Il fronte Tonali per i bianconeri starebbe diventando sempre più caldo. Secondo quanto riportato e rivelato da “Sportmediaset” Fabio Paratici starebbe lavorando alacremente sotto traccia e nell’ombra per convincere il patron dei lombardi Massimo Cellino a cedere il suo gioiello.

L’affare dovrebbe concludersi la prossima estate, ma già a gennaio potrebbe arrivare una bozza d’accordo. Il problema potrebbe però essere rappresentato dalle richieste economiche del Brescia. Quest’ultimo sembra esser intenzionato a chiedere una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro, forte dell’interesse di tanti club, sia italiani che esteri. Insomma, il futuro di Tonali è tutto da decidere, ma la Juventus sarebbe più attiva che mai.

