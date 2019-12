Calciomercato Juventus, un top player fatto in casa a gennaio!

Il calciomercato Juventus porterà all’arrivo di un top player nella sessione di riparazione. Si tratta di un acquisto fatto in casa e che regala grande convinzione di poter migliorare.

Il top player fatto in casa è un giocatore già presente nella rosa e che ritornerà pronto a giocare con continuità. Si tratta di Giorgio Chiellini, capitano che si è fermato all’inizio della stagione e ora è pronto a tornare in campo. Certo non sarà proprio in campo a gennaio, ma tra febbraio e marzo sarà pronto per il rush finale che porterà i bianconeri a lottare per vincere la Champions League.

Calciomercato Juventus, attenzione a Emre Can

Calciomercato Juventus pronto a cogliere le occasioni per il futuro. Tra i colpi fatti in casa ci potrebbe essere anche calciatori di assoluto livelli, rigenerati e reintegrati. Il primo in cima alla lista sembra essere proprio Emre Can. L’infortunio di Sami Khedira e la condizione fisica approssimativa di Adrien Rabiot impedisce la possibilità di vederlo cedere a breve giro di posta.

Emre Can ormai l’ha presa come una sfida personale e vuole tornare a stupire come ha già fatto l’anno scorso nelle sfide contro l’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League. Staremo a vedere se il tedesco, di origine turca, avrà la possibilità di giocare con continuità e magari di guadagnarsi la conferma in vista della prossima stagione.

