Rabiot Juventus, addio a gennaio? Calciomercato: due offerte

Rabiot è già pronto a dire addio alla Juventus dopo solo sei mesi dal suo arrivo? Le ultimissime news di calciomercato parlano di due offerte dall’estero.

Arrivano un paio di offerte davvero importanti per Adrien Rabiot, il talentuoso centrocampista della Juventus che, nonostante sia arrivato in pompa magna in bianconero, non è ancora riuscito a trovare spazio tra le fila di Maurizio Sarri complice una concorrenza davvero spietata in mediana, con il ruolo di vice-Pjanic ormai occupato stabilmente da Bentancur.

Rabiot Juventus, addio? Calciomercato: due offerte

Insomma, non è facile per lui soprattutto dopo un anno passato a giocare poco tra le fila del Psg. A gennaio, insomma, il ragazzo potrebbe già salutare e sarebbero arrivate già due offerte: la prima è quella del Manchester United, che offrirebbe circa 30 milioni per il suo cartellino, mentre la seconda è quella dell’Olympique Marsiglia, che lo vorrebbe riportare in Francia dopo soli 6 mesi dal suo addio. Staremo a vedere che cosa accadrà.

