Rakitic è un nome da tempo accostato alla Juventus. I bianconeri però, secondo quanto filtra dalla Spagna, potrebbero ripensarci.

Ivan Rakitic è un nome che stuzzica e non poco le fantasie della Juventus. Il croato è infatti da tempo nel mirino della società bianconera, che non ha però mai sferrato l’assalto decisivo e finale per portare il centrocampista in quel di Torino. A fare la differenza potrebbe essere la volontà del giocatore. E quest’ultimo la sua scelta sembrerebbe averla già fatta.

Rakitic alla Juventus, Calciomercato: frenata dei bianconeri?

Infatti, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Rakitic vorrebbe vestire la maglia dalla Juventus, che sarebbe comunque alla ricerca di un centrocampista, viste le non perfette condizioni di Ramsey e Rabiot. Ma, sempre secondo quanto rivelato dai media iberici, sarebbe la società piemontese che avrebbe rallentato l’affare e che starebbe riflettendo sul da farsi.

Il motivo di tutto questo sarebbero le richieste economiche dell’ex Siviglia. I bianconeri sarebbero quindi spaventati dal possibile ingaggio che vorrebbe percepire il centrocampista croato. Uno scenario che potrebbe permettere all’Inter di tornare in corsa e di sferrare l’assalto. Insomma, il tutto appare in continua e costante evoluzione. Gennaio potrebbe però già essere decisivo e determinante.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK