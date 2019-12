De Sciglio lascia la Juventus, Calciomercato: la decisione dei bianconeri

Mattia De Sciglio è uno dei quei giocatori che a gennaio potrebbe fare le valigie. Ma qual ì la situazione del terzino della Juventus?

Il mercato di gennaio ormai è davvero sempre dietro l’angolo. E la situazione di alcuni giocatori potrebbe delinearsi e chiarirsi. In casa Juventus un giocatore che potrebbe fare le valigie è senza alcun dubbio Mattia De Sciglio. Il terzino ex Milan, dopo aver recuperato dall’infortunio, sta pian piano ritrovando spazio, ma non è certo del posto da titolare, requisito fondamentale per provare a conquistare la convocazione per i prossimi Europei.

Calciomercato Juventus, che futuro per De Sciglio?

Una squadra che è da tempo interessata al 27enne sembra essere il Paris Saint-Germain. E i transalpini potrebbero davvero essere pronti a cogliere l’attimo e a sferrare l’assalto decisivo. Anche perché, secondo quanto riportato dalla stampa francese, la società bianconera avrebbe aperto alla possibile cessione di De Sciglio.

Ma quale potrebbe essere l’idea e la strategia della Juventus? Sempre secondo quanto riportato dai media d’Oltralpe, i piemontesi potrebbero chiedere l’inserimento nella trattativa di Thomas Meunier, da tempo nel mirino. 20 milioni di euro più il belga: saranno davvero questi i dettagli dell’affare? Gennaio potrebbe senza alcun dubbio dare delle risposte più chiare. L’asse Torino-Parigi potrebbe però accendersi da un momento all’altro.

