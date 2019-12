Lazio Juventus probabili formazioni: due dubbi per Sarri

Lazio Juventus probabili formazioni: due i dubbi per Maurizio Sarri in vista della sfida di stasera contro la squadra biancoceleste.

Lazio Juventus sarà l’anticipo serale di un sabato di Serie A tutto da vivere e da seguire con grande attenzione. I bianconeri andranno a far visita a quella che probabilmente è la squadra più in forma del campionato. I biancocelesti sono infatti reduci da ben sei vittorie consecutive.

Lazio Juventus probabili formazioni, i dubbi di Sarri

L’allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri deve fare i conti con qualche infortunio, tra cui quelli di Ramsey e Khedira. Il tecnico ex Chelsea è quindi alle prese con alcuni dubbi di formazione. Il principale è in difesa, con Alex Sandro e De Sciglio in lizza per una maglia da titolare. Il brasiliano appare in leggero vantaggio. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Bentancur, Pjanic e Matuidi.

L’altro ballottaggio sembra essere in attacco. Chi sarà il partner di Cristiano Ronaldo? Il favorito sembra essere Paulo Dybala. L’argentino è in vantaggio sul connazionale Gonzalo Higuain. Più certezze sulla trequarti, dove ci sarà molto probabilmente Bernardeschi.

Ecco le probabili formazioni di Lazio Juventus:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Juventus (4-3-1-2): Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

