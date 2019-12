Lazio Juventus streaming, diretta live: come seguire la partita online

Lazio Juventus streaming, diretta live: ecco come seguire la partita dello stadio Olimpico, in programma oggi alle ore 20:45.

Lazio Juventus sarà l’anticipo serale della 15esima giornata di Serie A. All’Olimpico di Roma si affronteranno due squadre che vengono da risultati diversi. I bianconeri vorranno riscattarsi dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Sassuolo di domenica scorsa. I biancocelesti invece sono reduci da ben sei vittorie consecutive e sono probabilmente la squadra più in forma del campionato.

Lazio Juventus streaming, ecco come e dove seguire la partita

Lazio Juventus sarà trasmessa live e in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire quindi il match in streaming on demand su pc, tablet, smartphone e su tutti i dispositivi abilitati. Clicca qui per seguire la diretta. La sfida dell’Olimpico sarà comunque visibile anche per tutti gli abbonati Sky che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn. Il canale sarà Dazn 1.

Lazio Juventus streaming, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

