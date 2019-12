Haaland alla Juventus, Calciomercato: prima offerta dei bianconeri

Haaland è un nome sul taccuino della Juventus. I bianconeri avrebbero presentato la prima offerta al Salisburgo per l’attaccante norvegese.

Erling Brant Haaland. Questo è il nome su cui si sta accendendo l’interesse di tutta Europa. L’attaccante norvegese classe 2000 sta stupendo tutti per qualità, personalità e senso del gol. Il Salisburgo, proprietario del cartellino, già si sfrega le mani, sapendo di aver in casa un autentico gioiello. Gli austriaci non sembrano esser disposti a scendere sotto i 70 milioni per sedersi al tavolo delle trattative. La Juventus è tra i club interessati e potrebbe sfruttare l’asse con Mino Raiola, arrivando a offrire 30 milioni.

Haaland alla Juventus, Calciomercato: ecco la prima offerta dei bianconeri

I bianconeri, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, avrebbero proposto ad Haaland un ingaggio da tre milioni a stagione. In più sarebbero anche previsti dei bonus per creare delle condizioni più agevoli e favorevoli alle conclusioni dell’affare.

La Juventus sarebbe quindi alla ricerca di un attaccante giovane e di prospettiva, ma che comunque sarebbe già pronto. D’altronde Higuain ha un contratto in scadenza nel 2021, mentre Mandzukic è un vero e proprio separato in casa da agosto. Il croato sembra destinato a salutare già nel mese di gennaio. Insomma, l’asse con Raiola potrebbe fare la differenza. Resta da convincere il Salisburgo, che però potrebbe avere l’esigenza di trovare una soluzione che metta tutti d’accordo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK