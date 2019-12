Sarri esonerato? Sembra impossibile visto che la Juventus è in corsa per tutti i suoi obiettivi, ma c’è una possibilità e nemmeno troppo remota.

La Juventus deve assolutamente vincere in campionato contro l’Udinese la prossima settimana, una gara da portare a casa per evitare di vedere l’Inter allontanarsi troppo e la Lazio avvicinarsi troppo. Attenzione perché poi è il momento di giocare la Supercoppa Italiana proprio contro la Lazio di Simone Inzaghi. Se dovessero andare male queste due gare la Juventus potrebbe prendere una decisione clamorosa.

Sarri esonerato? Può diventare realtà se…

Sarri esonerato? E chi potrebbe sostituirlo? Va detto che Massimiliano Allegri è ancora libero e sotto contratto. Dunque c’è la possibilità di vedere di ritorno il tecnico dei cinque Scudetti di fila e delle due finali di Champions League. Ora sembra impossibile vedere questo cambio, ma molto presto la situazione potrebbe prendere dei risvolti per qualcuno impossibili.

Ci sono altri nomi? Cambiare in corsa sembra essere assurdo, ma dipende molto anche dallo spogliatoio. I senatori non sarebbero felicissimi del tecnico e lo dimostrerebbe la sfuriata di Leonardo Bonucci da capitano in campo nella sfida di sabato scorso allo Stadio Olimpico. Ora però si dovrà andare in scena per vedere cosa ci prospetteranno le prossime gare.

