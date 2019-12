Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: rispunta il Milan

Mario Mandzukic è destinato a lasciare la Juventus. La sua destinazione però è ancora tutta da chiarire e scoprire. E se fosse il Milan?

Mario Mandzukic vive ormai con le valigie in mano. L’attaccante croato è ormai un vero e proprio separato in casa, come testimoniato e perfettamente dimostrato dalla sua assenza alla festa di Natale della Juventus. Ed ecco che la società bianconera potrebbe non porre alcun tipo di ostacolo alla cessione a gennaio, quando riaprirà il mercato.

Calciomercato Juventus, per Mandzukic rispunta il Milan

Negli scorsi mesi si sarebbe fatto avanti il Manchester United, ma le richieste economiche e di durata del contratto di Mandzukic avrebbero rallentato la trattativa fin a farla definitivamente arenare. Stesso destino per il tentativo del Borussia Dortmund, che vorrebbe acquistare il croato in coppia con Emre Can. I gialloneri sarebbero infatti alla ricerca di un attaccante con determinate caratteristiche.

Ed ecco che, secondo quanto raccolto e rivelato da ‘Sky Sport’, il Milan potrebbe essersi di nuovo fatto sotto. I rossoneri starebbero aspettando una risposta definitiva da parte di Ibrahimovic. Nel caso in cui questa sia negativa, i meneghini potrebbero tornare alla carica per il buon Mario. E a quel punto dovrebbero trattare con la Juventus. Insomma, il futuro di Mandzukic al momento è in fase di stallo, ma la svolta sembra essere destinata ad arrivare a breve. D’altronde gennaio è dietro l’angolo,

