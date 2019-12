Sarri, Leverkusen Juventus: “Contro l’Udinese ecco a cosa puntiamo”

Maurizio Sarri ha parlato dopo Leverkusen Juventus a Sky Sport. Dimostrando ancora una volta di essere soddisfatto dell’operato dei suoi ragazzi.

Sulla partita: “Venivamo da una partita persa, ma forse per lunghi tratti la migliore della stagione. La gara era difficile contro un avversario che veniva da bei risultati. Abbiamo combattuto nel primo tempo, nella ripresa poi quando sono calati siamo venuti fuori noi. Poteva essere difficili“.

Sarri, Leverkusen Juventus: “Soddisfatto, ma…”

Seconde linee: “I difensori hanno fatto bene tutti e quattro. Demiral è il più appariscente perchè è esplosivo, ma bene hanno fatto tutti gli altri. Cuadrado ha fatto discretamente per la prima volta in quel ruolo. Rabiot mi ha fatto piacere la sua crescita a livello fisico”.

Contro l’Udinese: “Speriamo di recuperare Bentancur, vediamo domani come sarà la situazione. Se no uno tra Rabiot e Emre Can si dovrà adattare in quel ruolo. Il problema non è l’uno o l’altro, ma quello di mantenere l’applicazione di stasera”.

Dybala: “Abbiamo aspettato a fare il tridente con Ronaldo e Higuain, quando stavano calando fisicamente gli avversari. Erano alcune azioni consecutive che Bernardeschi trovava spazi e abbiamo pensato che era il momento di farli giocare tutti e tre. Hanno risposto bene”.

Differenza Champions campionato: “Non è che in Serie A non siamo attenti, ma in alcune situazioni abbiamo dimostrato di avere applicazione minore che in Champions, soprattutto in quelle post Champions con squadre di media bassa classifica. Ci dobbiamo lavorare dentro le nostre teste e dobbiamo migliorare”.

