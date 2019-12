Video Genoa Sampdoria highlights: i gol e le immagini salienti della partita del derby della Lanterna, anticipo serale della 16esima giornata. Clicca qui per vedere la sintesi.

Genoa Sampdoria è stato l’anticipo serale della sedicesima giornata. Il derby della Lanterna è stato, come prevedevano le attese, combattuto ed equilibrato fino all’ultimo momento.

La partita è stata giocata sul filo del rasoio, vista anche le posizioni di classifica delle due squadre. La squadra di Thiago Motta ha provato a fare il suo gioco e a conquistare tre punti, che sarebbero stati fondamentali. La Sampdoria, dal suo canto, ha puntato soprattutto sulle ripartenze e sulla fame di gol di Fabio Quagliarella. Una stracittadina dove a dare spettacolo sono state anche le due tifoserie, che hanno sostenuto i loro beniamini fino alla fine.

Nel video highlights di Genoa Sampdoria si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che ha detto molto sul futuro e sulle ambizioni delle due squadre scese in campo. D’altronde il derby della Lanterna non è mai stato una partita come tutte le altre. E anche oggi lo si è visto molto bene.

