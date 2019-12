Cagliari Lazio, impresa biancoceleste: -3 da Juventus e Inter

Termina con una sorpresa Cagliari Lazio, una vera e propria impresa per i biancocelesti che ora sono a -3 da Juventus e Inter in testa alla Serie A a pari punti. Ottava vittoria di fila per la banda di Simone Inzaghi contro una delle squadre più in forma del campionato.

I sardi erano andati in vantaggio ne primo tempo grazie a una rete di Giovanni Simeone. Quando la partita sembrava ormai decisa nei tempi di recupero sono arrivati i gol prima di Luis Alberto e poi di Felipe Caicedo.

