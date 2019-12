Bernardeschi è una delle ombre in questa stagione della Juventus. Ed ecco che l’ex viola potrebbe diventare oggetto del desiderio di altri club.

Federico Bernardeschi sta senza alcun dubbio deludendo le aspettative. La panchina nel match di domenica contro l’Udinese è l’emblema del momento che sta vivendo l’ex Fiorentina. Il 25enne dovrà provare a riprendersi la scena e a ritrovarsi, ma il suo futuro è tutto da decidere e da decifrare.

Bernardeschi alla Juventus, Calciomercato: occhi di una big della Premier

L’ipotesi di un addio non è tutta da scartare. Anche perché su Bernardeschi ci sarebbero gli occhi di tanti club, in primis di Premier League. E, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, sul numero 33 della Juventus ci sarebbe il Chelsea. I londinesi starebbero monitorando con attenzione l’evoluzione della situazione del fantasista dei bianconeri. I Blues vorrebbero fare quell’acquisto che gli potrebbe consentire di avvicinarsi a Liverpool e Manchester City e avrebbero individuato in lui il profilo giusto.

Occhio però anche al Tottenham. José Mourinho avrebbe messo l’ex viola nella sua lista di desideri. Insomma, il futuro del classe ’94 potrebbe essere in Inghilterra. Anche se bisogna capire le intenzioni della Juventus. Molto dipenderà dalle capacità di riscattarsi del Berna. I prossimi mesi saranno dunque quelli decisivi.

