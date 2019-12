Sampdoria Juventus formazioni ufficiali, ecco le scelte di Ranieri e Sarri per il match dello stadio Marassi tra bianconeri e blucerchiati.

Sampdoria Juventus aprirà oggi la 17esima giornata di Serie A. Il match è stato anticipato al mercoledì in quanto i bianconeri nella giornata di domenica saranno impegnati in quel di Riyad nella finale di Supercoppa contro la Lazio. Appuntamento alle ore 18:55 allo stadio Marassi di Genova.

Sampdoria Juventus formazioni ufficiali, le scelte di Ranieri e Sarri

Sarri dovrebbe confermare il tridente pesante, con Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. In porta, vista l’indisponibilità di Szczesny. ci sarà ancora Buffon. In difesa torna la coppia formata da Bonucci e Demiral. Panchina quindi per de Ligt. A centrocampo altra chance per Rabiot.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus Sampdoria:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; De Paoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez, Caprari. All. Ranieri

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain. All. Sarri

