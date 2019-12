Sarri, Sampdoria Juventus: “Qualcosa non mi è piaciuto”

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Sampdoria Juventus. Queste le parole dell’allenatore della squadra bianconera.

Sampdoria Juventus è stato l’insolito anticipo del mercoledì della 17esima giornata di Serie A. I bianconeri hanno espugnato Marassi per 2-1. Decisivi i gol di Dybala e Ronaldo. Inutili il momentaneo pareggio

Sarri, Sampdoria Juventus: le parole dell’allenatore dei bianconeri

A parlare nel post partita è stato il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo. Nella ripresa c’è stato un po’ di confusione e rischiato pure qualcosa. Dispiace non averla chiusa prima. La squadra però l’ho vista in salute”.

L’allenatore dei bianconeri ha spiegato che il tridente è una soluzione che non può essere adottata in tutte le partite. “L’aspetto primario è la condizione fisica dei nostri tre attaccanti. In questo momento si decide in base agli avversari e alle loro caratteristiche. Rabiot? Sta venendo fuori. Sta recuperando da un infortunio e sta crescendo. Ha un grande potenziale e devo metterlo in mostra“.

