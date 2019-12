Supercoppa, in arrivo la rivoluzione: ecco qual è l’idea

La Lega pensa a un’autentica rivoluzione nella formula della Supercoppa. Ecco quale potrebbe essere l’idea, ispirata al modello Liga.

Domenica, in quel di Riyad, andrà in scena la Supercoppa tra Juventus e Lazio. Sarà la seconda edizione che si giocherà in Arabia Saudita, dopo quella della passata edizione, disputatasi a Gedda. I contatti tra le parti però sono già iniziati ed è molto probabile che si arrivi anche a un rinnovo del contratto di partnership. La vera novità potrebbe però riguardare la formula.

Secondo quanto riportato e rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, l’idea sarebbe quella di ispirarsi a quanto succede nella Liga spagnola. Infatti, a gennaio, più precisamente dall’8 al 12, a Gedda ci saranno il Valencia (vincitore della Coppa del Re), il Real Madrid (non è arrivato in finale di Coppa del Re dove c’era il Barcellona, ma si è piazzato terzo nella Liga), il Barcellona (vincitore della Liga) e l’Atletico Madrid (secondo nella Liga).

Insomma, il trofeo sarà assegnato in tre partite, ossia due semifinali e una finale. A cambiare ovviamente sono anche gli incassi: 30 milioni di euro, quindi 10 a partita. Molti di più rispetto ai 7,5 fruttati in questo momento dalla Supercoppa italiana. Ed è per questo che la Lega ci starebbe seriamente pensando.

