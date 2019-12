Mandzukic sembra destinato a lasciare la Juventus nel mercato di gennaio. Una pretendente però si sarebbe tirata indietro.

Mario Mandzukic è un vero e proprio separato in casa alla Juventus. L’attaccante croato lascerà con molta probabilità i bianconeri nel mese di gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti. Ma quale sarà la sua destinazione?

Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: una pretendente esce di scena

Sono state tante le squadre accostate al 33enne: Atletico Madrid, Bayern Monaco e Milan. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’ però proprio i rossoneri si sarebbero ritirati dalla corsa a Mandzukic. I meneghini infatti avrebbero deciso di puntare tutto su Zlatan Ibrahimovic, tralasciando così la pista che porterebbe all’attaccante bianconero.

Restano però vive le altre ipotesi, a partire da quelle qatariota e da quella cinese, che però non sembrano stuzzicare la punta destinata a lasciare i torinesi. Il futuro dell’attaccante è tutto da decidere e da decifrare. L’unica certezza sembra però essere che non sarà ancora in Italia. A meno di clamorosi colpi di scena.

