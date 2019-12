Mertens alla Juventus, Calciomercato: sfida aperta a Roma ed Inter per l’ attaccante belga

Mancano ancora molti mesi all’ apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma i dirigenti delle grandi squadri sono già al lavoro per assicurare ai propri allenatori colpi low-cost, in termini di qualità-prezzo. In questo senso, il profilo di Mertens intriga e non poco l’ Inter: l’ attaccante belga, classe ’87, è in scadenza di contratto con il Napoli e non ha ancora raggiunto l’ intesa con il patron partenopeo per il prolungamento, in quanto chiederebbe un contratto triennale a circa 4 milioni di euro annui. Sul giocatore sembra essersi scatenata una vera e propria asta, che interesserebbe anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, per Mertens è sfida con l’ Inter

Secondo quanto riferito dal Mattino, infatti, Paratici starebbe sondando la situazione relativa a Mertens, pronto ad inserirsi qualora l’ attaccante non dovesse riuscire a trovare un accordo con il Napoli. La concorrenza, certo, non manca: sul giocatore sembra avanti l’ Inter, forte del pressing attuato da Lukaku, suo compagno di squadra in nazionale. La dirigenza di corso Vittorio Emanuele sembrerebbe essere disposta a soddisfare le richieste del folletto belga, assicurandogli un contratto triennale a circa 4 milioni più bonus. Dal canto suo, la Juve osserva: sappiamo come negli ultimi anni Paratici abbia ricorso molto spesso al mercato dei parametro zero per rinforzare la rosa bianconera. I prossimi giorni potranno gettar luce sulla situazione, fermo restando che Mertens piace molto anche alla Roma di James Pallotta.

Per le ultime mosse di Paratici, clicca qui->

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK